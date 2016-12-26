Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 76

Количество умерших от отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске за выходные увеличилось еще на одного человека и достигло 76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава региона.

Ранее сообщалось о 75 жертвах отравления.

На лечении в настоящее время находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений.

«123 — общее число пострадавших. Доставлены за выходные два человека», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с массовым отравлением в Иркутской области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 19 человек.

23 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Иркутске «страшным безобразием», отметив, что «контролирующие органы не предотвратили эту трагедию». Он добавил, что массовое отравление «Боярышником» произошло из-за желания одного из производителей подзаработать.