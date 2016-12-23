Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что из этого перечня нужно исключить парфюмерию и стеклоомывающие жидкости, «за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить контроль».

Ограничение должны ввести сроком на 30 дней.

Материалы по теме «Выглядит это совершенно чудовищно» Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стали почти полсотни человек

23 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал «большой проблемой» алкоголизацию населения. По его словам, в настоящий момент осуществляется комплекс мер по борьбе с этим явлением, одной из таких мер является запрет продажи алкоголя вблизи школ.

Поручение дано премьер-министром на фоне резонансной истории с массовым отравлением людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря из-за этого погибли 74 человека. В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек.

«Существует определенная группа лосьонов для лица, которые содержат спирт. Как правило, максимальная концентрация спирта в них — 25 процентов. Отдельные продукты могут содержать и более высокую долю спирта, например, лосьоны для жирной и склонной к акне кожи, но на рынке их совсем небольшое количество», — рассказала kp.ru председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова. При этом этанол в высоких концентрациях, по ее словам, вреден для кожи. Кроме того, для достижения эффекта в любом косметическом средстве должен быть определенный набор других ингредиентов, в том числе активных. И это обязательно указывается на этикетке, как и содержание спирта, отметила эксперт. И добавила, что такие лосьоны стоят гораздо дороже 20-30 рублей за пузырек.