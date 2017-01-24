Эксперты поспорили с Роспотребнадзором о снижении потребления алкоголя

Эксперты считают необъективными данные Роспотребнадзора о снижении потребления алкоголя в России на треть с 2009 года. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз во вторник, 24 января.

Он отметил, что у него нет информации о том, что потребление алкоголя в 2000-2016 годах упало. «По моим данным, сокращения не было. Потребление все 15 последних лет примерно находится на уровне 13 литров спирта на душу в год, что равно официальному среднему потреблению по ЕС», — сказал он.

Дробиз добавил, что некоторое падение общего объема потребления наблюдается с 2008 года, но лишь за счет демографической ямы: численность группы населения в потенциальном возрасте потребления от 18 до 55 лет за 10 лет уменьшилось на 10 миллионов человек из-за сокращения рождаемости вдвое в 1990- 2002 годах.

Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов отмечает, что россияне стали больше употреблять нелегального алкоголя. «Запретительные меры привели к аварийному росту подпольного рынка. Он сейчас составляет от 40 до 50 процентов», — сообщил он Национальной службе новостей (НСН). Смирнов пояснил, что официальная статистика объективно не отражает ситуации, поскольку опирается на данные системы ЕГАИС. По его расчетам, потребление алкоголя в России «достаточно давно находится на уровне 10-11 литров на душу в год».

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«Массовый потребитель ушел в подполье, потому что водка слишком дорогая, система ЕГАИС слишком дорогая для внедрения, поэтому стало проще купить подделку. Вот и появляются разные спиртосодержащие жидкости, "боярышник" тот же самый», — добавил он.

24 января Роспотребнадзор обнародовал данные о снижении потребление алкоголя в России на треть с 2009 года. По данным ведомства, в настоящее время среднедушевое потребление составляет 10 литров на человека в год, семь лет назад этот показатель равнялся 15 литрам. При этом нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — 8 литров в год. Ранее аналогичные данные приводил Минздрав.

