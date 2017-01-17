Чиновника Роспотребнадзора отказались брать под арест по делу о «Боярышнике»

Суд не стал брать под арест одного из фигурантов дела о «Боярышнике» — заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. Об этом во вторник, 17 января, сообщает телеканал «360».

Иркутский областной суд отклонил жалобу гособвинения и оставил Лужнова под подпиской о невыезде.

«Лужнов объяснил, что не собирается скрываться от следствия, поскольку ухаживает за родителями. На время следствия чиновник отстранен от должности», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Выглядит это совершенно чудовищно» Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стали почти полсотни человек

23 декабря 2016 года стало известно, что что после массового отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц») в отношении Лужнова.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.