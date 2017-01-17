СКР потребовал отстранить от должности полицейского по делу о «Боярышнике»

Следственный комитет направил в суд ходатайство об отстранении от должности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 Иркутска Дениса Черемисина. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Ленинского райсуда города.

«Материалы по отстранению от должности Черемисина поступили, рассмотрение назначено на среду, 18 января», — сообщил представитель суда.

Ранее другой районный суд Иркутска — Кировский — отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте Черемисина. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, ему избрана подписка о невыезде.

Офицер полиции был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (статья 293 УК РФ). По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение 22 фигурантам. В отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятерым — в виде домашнего ареста, пятеро под подпиской о невыезде.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.