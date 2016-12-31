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В Иркутске отменили введенный из-за массовых отравлений «Боярышником» режим ЧС

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В Иркутске отменили режим ЧС, введенный в связи с массовыми отравлениями концентратом для ванн «Боярышник». Как передает в субботу, 31 декабря, РИА Новости, соответствующее распоряжение издал глава города Дмитрий Бедников.

«В Иркутске с 31 декабря отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией», — рассказали информагентству в пресс-службе мэрии,

Представитель городских властей Игорь Наумкин добавил, что за несколько последних дней новых случаев отравления в Иркутске отмечено не было, Несмотря на это, полиция при поддержке волонтеров и активистов молодежных организаций на протяжении всех январских праздников будет проверять торговые точки на предмет наличия контрафактной спиртосодержащей продукции.

По распоряжению Роспотребнадзора с 26 декабря на месяц с прилавков российских магазинов должны быть убраны все косметические настойки, концентраты и жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов, кроме духов, лекарств и стеклоомывающей жидкости.

Ранее в тот же день сообщалось о задержании 23 человек в рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления. Пятеро из них заключены под стражу — это предполагаемый организатор производства суррогата и его помощники. Также следствие ведется в отношении замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, которого не раз просили запретить незаконную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

Режим ЧС был введен в Иркутске 19 декабря после начала массовых пищевых отравлений. В итоге умерли 77 человек, причиной смерти 74 из них стало употребление в качестве алкоголя косметической жидкости «Боярышник», содержащей метиловый спирт.

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