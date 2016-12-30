Полиция составила для россиян памятку по выбору спиртного

После массового отравления жителей Иркутска средством для ванн «Боярышник» сотрудники МВД подготовили для граждан памятку по выбору алкогольных напитков. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Россиянам порекомендовали не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства и бытовую химию, а также контрафактный алкоголь. «Поддельный алкоголь может содержать метанол — метиловый, или древесный, спирт. Еще его называют техническим. Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами», — объясняется в сообщении.

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Признаками контрафакта является отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток или наличие опечаток в маркировке крышек. Уточняется, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете, в ларьках или с рук. Также пригодное для употребления спиртное не может быть разлито в пластиковые канистры.

В МВД напомнили, что легальный алкоголь можно приобрести только в лицензированных магазинах, имеющих разрешение на розничную продажу спиртного. На бутылках должны быть федеральные специальные или акцизные марки (ФСМ или AM). Продавец должен отдельно сканировать штрихкоды с ФСМ или AM.

В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

