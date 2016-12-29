Депутаты предложили запретить «алкоматы»

Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий продажу продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов через автоматы и в нестационарных торговых объектах. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Также предлагается запретить продавать спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним. «Все чаще и чаще сообщается о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые автоматы спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и бюджетности. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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За нарушение данных норм предлагается штрафовать граждан на 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч рублей, а юридических — на 300-500 тысяч рублей.

Ранее в декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

После этого Роспотребнадзор ввел в действие на 30 суток запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

В октябре СМИ сообщали о появлении в ряде городов уличных автоматов, в которых можно приобрести флаконы с настойкой боярышника.