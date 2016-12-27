Сенатор оспорил необходимость продавать валокордин по рецепту

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский выступил против идеи правительства ограничить безрецептурную продажу успокаивающего средства валокордин, сообщает во вторник, 27 декабря, РИА Новости. По его мнению, лучше ограничить количество лекарства, отпускаемого в одни руки.

«Я думаю, что этот вопрос будет еще обсуждаться», — сказал сенатор. Он также выразил надежду, что в итоге будет предложено именно ограничение нормы отпуска препарата.

Рязанский отметил, что необходимо думать не только о городских жителях, но и о сельских, которым не так просто добраться до поликлиник. К тому же, сказал он, «нужно подумать о врачах, поскольку таким препаратом пользуются миллионы пожилых людей». По мнению сенатора, количество пациентов в таком случае заметно увеличится.

«Нельзя гонять [пациента] за рецептом к врачу по таким простым лекарственным препаратам», — заметил Рязанский.

Правительство намерено ограничить продажу валокордина со второго квартала 2017 года, сделав его рецептурным средством. Об этом ранее 27 декабря заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Позднее он уточнил, что такие спиртосодержащие препараты, как йод и зеленка, в рецептурный перечень не попадут, так как их не покупают для употребления внутрь, но зачастую они нужны здесь и сейчас, передает «Интерфакс».

«То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка — это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме», — пояснил Хлопонин.

При этом, по словам вице-премьера, так называемые препараты двойного назначения будут отпускаться строго по рецептам.

Указанные выше ограничения вводятся в связи с массовым отравлением концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. По данным на 26 декабря, число жертв выросло до 77 человек.

В свою очередь депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко увидел в иркутских событиях «чудовищный ренессанс 90-х годов» и возвращение «культуры» распивания одеколона и технического спирта, сообщает Национальная служба новостей (НСН). Главная причина этого бума, по словам Онищенко, — отсутствие акцизов на подобный спирт, делающее его дешевле, чем обычная водка, и для покупателей, и для бизнеса.