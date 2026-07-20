Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила о помолвке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в своем Telegram-канале сообщила о помолвке.

22-летняя спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце с подписью «19.07.26». Женихом фигуристки является российский хоккеист Артем Шакиров.

Ранее Щербакова рассказала, что столкнулась с кризисом после того, как победила на зимних Олимпийских играх-2022 в Пхенчхане в одиночном катании. По словам спортсменки, это связано с тем, что она с трех лет двигалась по одному графику к большой цели.

Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине в личном турнире. Помимо этого, в активе фигуристки есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три золота на чемпионате России, а также золото и серебро чемпионата Европы.