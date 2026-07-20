Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:48, 20 июля 2026Спорт

Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила о помолвке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в своем Telegram-канале сообщила о помолвке.

22-летняя спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце с подписью «19.07.26». Женихом фигуристки является российский хоккеист Артем Шакиров.

Ранее Щербакова рассказала, что столкнулась с кризисом после того, как победила на зимних Олимпийских играх-2022 в Пхенчхане в одиночном катании. По словам спортсменки, это связано с тем, что она с трех лет двигалась по одному графику к большой цели.

Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине в личном турнире. Помимо этого, в активе фигуристки есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три золота на чемпионате России, а также золото и серебро чемпионата Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине сообщают о скорой отставке Сырского с поста главкома ВСУ. Названы возможные преемники
    Экспорт важного российского товара упадет до минимума
    Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила о помолвке
    Находящаяся в США Анфиса Чехова раскрыла удивившее ее открытие о стране
    Внучка Никиты Михалкова показала редкое фото с мужем
    На АвтоВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в РФ
    В России высказались об украинских ударах по танкерам
    Российский фондовый рынок взлетел
    СК отреагировал на атаку автобуса с пассажирами в российском регионе
    В российском городе нашли тела новорожденного мальчика и его матери
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok