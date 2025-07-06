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11:15, 6 июля 2025Спорт

Фигуристка Щербакова рассказала о кризисе после победы на Олимпиаде

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о кризисе после победы на Олимпийских играх
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что столкнулась с кризисом после того, как победила на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пхенчхане в женском одиночном катании. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, это связано с тем, что она с трех лет двигалась по одному графику к большой цели. После того, как она ее достигла, пропало понимание, что делать дальше.

«Конечно, этот период был, да он и сейчас продолжается, просто, наверное, не настолько эмоционально. Я все еще нахожусь в поиске такого же дела, которое будет меня заряжать, чтобы я каждый день бежала с радостью и к новым целям», — добавила Щербакова.

Она является победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине в личном турнире. Также в активе фигуристки есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три золота на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

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