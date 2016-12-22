В Иркутске зафиксирована смерть от поддельной водки

Иркутские медики зафиксировали первый случай смертельного отравления контрафактным алкоголем после введения в регионе режима ЧС. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента здравоохранения и социальной защиты города Наталью Тарабан.

«Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза"», — уточнила Тарабан. По ее словам, алкогольный напиток этой марки был обнаружен вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт.

Ранее в четверг стало известно, что число погибших от отравления «Боярышником» возросло до 63. Пострадали 109 человек, 37 из них находятся в больнице.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске началось 17 декабря. Местный Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В регионе ввели режим ЧС. 21 декабря в Иркутске был объявлен днем траура. Арестованы 11 человек, еще около 100 человек были допрошены как свидетели.

