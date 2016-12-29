Подозреваемая по делу об иркутском «Боярышнике» замминистра попала в больницу

Свердловский райсуд Иркутска отложил до 30 декабря рассмотрение ходатайства об отстранении от должности замминистра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой, подозреваемой по делу об отравлении «Боярышником». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Нефедова госпитализирована. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отстранении ее от занимаемой должности перенесено на завтра», — заявил зампред суда по уголовным делам Иркутска Владимир Гилюк.

Источник агентства сообщает, что Нефедова 28 декабря была доставлена с рабочего места в одну из больниц города с гипертоническим кризом.

Она подозревается в халатности. В компетенцию Нефедовой входил контроль за предоставлением земельных участков под временные сооружения. В 2015-2016 годах сотрудники министерства трижды обнаруживали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в одном из павильонов. Арендатору выносились предупреждения и выписывались штрафы. По версии следствия, что она имела полномочия и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от павильона, в котором продавали средство «Боярышник», которое стало причиной массовой гибели людей.

От отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек. Отравившиеся стали поступать в иркутские больницы 17 декабря. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.

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