Семеро симферопольских школьников отравились клофелином

Учащиеся симферопольской школы №12 были госпитализированы с отравлением после того, как один из них принес в учебное заведение клофелин и поделился им с шестью своими одноклассниками. Об этом в среду, 1 марта, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по республике Крым.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как уточнили РИА Новости в региональном Минздраве, пострадавших семеро, все они учатся в шестом классе. «Один подросток оказался в реанимации. На сегодня состояние всех детей опасения не вызывает», — рассказали в ведомстве.

Клофелин, смешанный со спиртными напитками, часто используется злоумышленниками в качестве сильного быстродействующего снотворного при совершении преступлений, чаще всего ограблений. После употребления подобного «коктейля» человек не может вспомнить, что с ним произошло ранее. В медицине препарат применяется для лечения гипертонической болезни, он противопоказан детям до 15 лет.