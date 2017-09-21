Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина

Нападение ос сорвало уроки в одной из школ эстонской столицы Таллина, некоторым детям потребовалась врачебная помощь. Инцидент произошел в четверг, 21 сентября, передает портал Rus.err.ee.

Сообщается, что работники и ученики школы таллинского района Нымме отмечали юбилей учебного заведения, на стадионе проходило фотографирование. «Задели осиное гнездо. Осы были раздражены из-за движения и стали жалить проходивших мимо учеников и учителей, а также залетели в школу», — отмечается в публикации.

Учителя проводили детей в классы, тех, кого ужалили — в кабинет врача. Вызвали и скорую помощь, медики оказывали первую помощь вместе со школьной медсестрой. Позднее детей отправили домой, а школу очистили от насекомых. Осиное гнездо обезвредили спасатели.

В школе учатся почти 600 детей.

29 августа в Москве от укусов ос пострадали 19 воспитанников детсада номер 2680. Нападение насекомых произошло, когда дети находились на прогулке. Пострадали также двое воспитателей.