Осы превратили обрубки детской куклы в гигантское гнездо и напугали соцсети

Пользователь Reddit под ником ho-tron опубликовал фотографию висящей на ветке дерева детской куклы, в которой осы устроили гнездо. По признанию многих пользователей, снимок получился крайне устрашающим.

Пост менее чем за сутки собрал более 14 тысяч очков. Кроме того, пользователи оставили почти 350 комментариев.

Юзеры принялись фантазировать, что в действительности кукла когда-то была живым ребенком. Многие подметили, что устрашающий вид игрушки достигается не столько за счет гигантского осиного гнезда, сколько из-за стеклянных глаз и огрызков вместо рук.

«Как кому-то удалось запечатлеть на фото все мои ночные кошмары?» — написал юзер под ником CaptainAmortgagica.

Некоторые пользователи подметили, что фото отлично подойдет для обложки какого-нибудь музыкального альбома.

В июле пользователи Reddit обратили внимание на фотографию останков неизвестного существа, которые один из юзеров обнаружил в стене во время реконструкции жилья. В сети предположили, что это могла быть или крыса-мутант, или ранее неизвестное науке существо, походящее на зверя из городских легенд — чупакабру.