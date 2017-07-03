Интернет и СМИ
 

Пользователи сети освоили сюрреалистичные и несмешные мемы

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В сети набирают популярность сюрреалистичные мемы, которые намеренно создаются несмешными и крайне нелогичными. На это обратило внимание издание Motherboard.

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В отличие от традиционных интернет-шуток, они не критикуют и не высмеивают современное общество, а лишь заставляют зрителей испытать дискомфорт. «Сюрреалистичные мемы заставляют разум чувствовать тебя неудобно», — утверждает модератор ветки r/surrealmemes на Reddit.

За обновлениями r/surrealmemes следят более 43 тысяч пользователей. Издание отмечает, что у создателей подобных мемов уже появились последователи: на Reddit существует еще несколько менее посещаемых веток с обсуждениями похожих изображений, а также отдельные группы любителей сюрреалистичных мемов в текстовом виде и поклонников смешивания обычных шуток со странными.

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Среди сюрреалистчных мемов часто встречается персонаж в виде лысой головы манекена, но он не наделен какими-либо качествами или особенностями характера. На картинках также встречаются и другие герои, которые никак между собой не связаны.

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