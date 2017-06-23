Интернет и СМИ
 

Мужчина с потешными шляпами стал новой звездой интернета

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Пользователям сети полюбился бородатый житель Аризоны Эринн О'Келли (Éirinn O'Kelly), который посвещает свои ролики на YouTube различным шляпам. Об этом сообщает The Daily Dot.

Слава пришла к О'Келли после того, как один из его роликов был опубликован на Reddit. Как только просмотры видео начали молниеносно расти, бородатый хохочущий мужчина стал снимать свои влоги на постоянной основе. В них он с помощью головных уборов перевоплощался в лепрекона, викинга и других персонажей.

Поклонники блогов американца начали активно делать с ним мемы. К примеру, многие считают, что трилогия «Властелина колец» меркнет по сравнению с тремя видео под названием «Шляпа».

The Lord of the Hats from dankmemes

Другие уже проследили эволюцию роликов О'Келли.

The evolution of hats from dankmemes

«Шляпа» уже успела получить наивысший рейтинг в категории «ТВ-шоу» на сайте IMDB. «Шоу пронизано социальной и политической сатирой, актуальной для современного общества», — говорится в описании.

Hat is top on IMDB TV series now. (Not a joke) from dankmemes

В июне в сети появился новый мем о вещах из будущего, которые определенно будут модными в 3017 году. Под фразой «жить в 3017» юзеры описывают все странные, непрактичные и дешевые лайфхаки, которые по каким-то причинам используют окружающие.

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