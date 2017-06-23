Мужчина с потешными шляпами стал новой звездой интернета

Пользователям сети полюбился бородатый житель Аризоны Эринн О'Келли (Éirinn O'Kelly), который посвещает свои ролики на YouTube различным шляпам. Об этом сообщает The Daily Dot.

Слава пришла к О'Келли после того, как один из его роликов был опубликован на Reddit. Как только просмотры видео начали молниеносно расти, бородатый хохочущий мужчина стал снимать свои влоги на постоянной основе. В них он с помощью головных уборов перевоплощался в лепрекона, викинга и других персонажей.

Поклонники блогов американца начали активно делать с ним мемы. К примеру, многие считают, что трилогия «Властелина колец» меркнет по сравнению с тремя видео под названием «Шляпа».

Другие уже проследили эволюцию роликов О'Келли.

«Шляпа» уже успела получить наивысший рейтинг в категории «ТВ-шоу» на сайте IMDB. «Шоу пронизано социальной и политической сатирой, актуальной для современного общества», — говорится в описании.

В июне в сети появился новый мем о вещах из будущего, которые определенно будут модными в 3017 году. Под фразой «жить в 3017» юзеры описывают все странные, непрактичные и дешевые лайфхаки, которые по каким-то причинам используют окружающие.