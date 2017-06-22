В сети изобрели новый мем о людях из 3017 года

В сети появился новый мем о вещах из будущего, которые определенно будут модными в 3017 году. Об этом сообщает The Daily Dot.

Как объясняет издание, под фразой «жить в 3017» юзеры описывают все странные, непрактичные и дешевые лайфхаки, которые по каким-то причинам используют окружающие.

Впервые мем использовал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash: он продемонстрировал, как использует коробку из-под сухих завтраков в качестве тарелки и даже налил в нее молоко.

«Вы все живете в 2017, в то время как я уже в 3017. Подтягивайтесь»

По мнению юзеров, в 3017 году модники будут использовать кабели от зарядных устройств для того, чтобы зашнуровать обувь.

Еще более продвинутые представители будущего определенно найдут способ «скрестить» классический костюм с символикой спортивных брендов.

Переоборудованный в бассейн балкон, вероятно, также относится к причудам человека следующего тысячелетия.

Шутку о живущих в 3017 году людях подхватили и русскоязычные пользователи Twitter.

— шуана ты не дали (@shunichblyat) 21 июня 2017, 08:00

Издание подмечает, что, судя по многочисленным мемам, человечество ждет светлое будущее.

В конце мая пользователи портала Reddit активно вбивали в Google-поиск слово «октябрь», надеясь запутать в будущем пользователей, которые обратятся к статистике в Google Trends. На форуме решили, что если в ближайшую неделю поисковик получит достаточно запросов, то включит слово «октябрь» в главные тренды поисковой системы за май. Таким образом в ближайшие несколько лет люди будут гадать, в чем причина подобного всплеска запросов.