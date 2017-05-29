В сети решили запутать потомков массовым поиском слова «октябрь»

Пользователи портала Reddit активно ищут в Google-поиске слово «октябрь», надеясь запутать в будущем пользователей, которые обратятся к статистике в Google Trends.

Пост с просьбой погуглить слово «октябрь» вышел в топ публикаций Reddit. Он был опубликован 28 мая и заработал почти 23 тысячи очков. Около 80 процентов проголосовавших одобрили идею автора поста.

Юзер форума объяснил, что если в ближайшую неделю поисковик получит достаточно запросов, то включит слово «октябрь» в главные тренды поисковой системы за май. Таким образом в ближайшие несколько лет люди будут гадать, в чем причина подобного всплеска запросов.

Многие пользователи публикуют скриншоты с доказательством того, что внесли свой вклад в общее дело, а некоторые в знак протеста гуглят ноябрь, декабрь или другой месяц года.

Предложение опубликовано в разделе First World Anarchists («Анархисты первого мира») — месте для любителей нарушать правила цивилизованного общества. К примеру, «диванные» революционеры наливают в стакан с надписью Coca-Cola напиток Pepsi, ходят по газонам или прикасаются к вещам с табличкой «Не трогать».