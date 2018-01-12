Курица с запахом женских ног появилась в меню японских закусочных

В меню японской сети закусочных «Тэнка Торимасу» появилась жареная курица-караагэ с запахом женских ног. Об этом сообщает SoraNews24.

Блюдо поступило в продажу в рамках рекламной акции, которую «Тэнка Торимасу» проводит совместно с женской поп-группой «Камэн Дзёси». Компания уверяет, что новое кушанье не только пахнет женскими ступнями, но и такое же липкое.

Курицу для караагэ обжаривают во фритюре в кляре из пшеничной муки или крахмала. В «Тэнка Торимасу» это блюдо готовят с различными приправами и соусами, в том числе терияки, карри, васаби и пондзу (японский соус из сока цитрусовых, сладкого рисового вина мирин и бульона даси).

Ключевой ингредиент караагэ с запахом женских ног — панировка из натто, забродивших соевых бобов, которые пахнут аммиаком, имеют специфический вкус и обладают липкой, тягучей консистенцией.

Стоимость блюда, которое появилось в некоторых токийских заведениях «Тэнка Торимасу» на ограниченное время, составляет 400 йен (около 200 рублей).

Группа «Камэн Дзёси» известна тем, что ее участницы скрывают лица хоккейными масками, напоминающими облачение Джейсона Вурхиса — маньяка-убийцы из серии фильмов «Пятница, 13-е». В январе 2015 года они стали первыми женщинами, работающими с независимым лейблом, чей сингл занял первое место в хит-параде Oricon Weekly.

В 2009 году сообщалось, что голландец, которого исключили с философского факультета университета из-за дурного запаха ног, через суд добился права посещать лекции.

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