За позволявших трогать грудь японских школьниц взялась полиция

Трех японских школьниц, которые позволяли прохожим бесплатно трогать себя за грудь, обвинили в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает издание SoraNews24.
20 января три 16-летние девушки встали перед железнодорожной станцией Сибуя в Токио c табличкой «Бесплатные сиськи» и начали предлагать прохожим потрогать себя за грудь. Их знакомые, одному из которых было 18 лет, а другому 23 года, делали фотографии и снимали происходящее на видео.
Менее чем через час полицейские остановили съемки. К тому времени предложением школьниц успели воспользоваться около 20 человек. Расследование, которое вело бюро общественной безопасности токийской полиции, завершилось в начале марта. По его итогам всем пятерым предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и приличий.
Школьницы утверждают, что планировали выложить видео в интернет и заработать на рекламе. На это их вдохновила звезда японского YouTube Пепси Лу, снявшая аналогичное видео в ноябре. Она позволяла прохожим в Сибуе трогать себя под лозунгом «Грудь спасет мир» и сумела избежать внимания правоохранительных органов.
В 2016 году сообщалось, что швейцарскую художницу Мило Муаре арестовали на Трафальгарской площади в Лондоне за провокационный перформанс: она предлагала прохожим потрогать ее половые органы или грудь. Нарушительнице пришлось провести сутки в полиции.