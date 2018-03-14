За позволявших трогать грудь японских школьниц взялась полиция

Трех японских школьниц, которые позволяли прохожим бесплатно трогать себя за грудь, обвинили в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает издание SoraNews24.

20 января три 16-летние девушки встали перед железнодорожной станцией Сибуя в Токио c табличкой «Бесплатные сиськи» и начали предлагать прохожим потрогать себя за грудь. Их знакомые, одному из которых было 18 лет, а другому 23 года, делали фотографии и снимали происходящее на видео.

Менее чем через час полицейские остановили съемки. К тому времени предложением школьниц успели воспользоваться около 20 человек. Расследование, которое вело бюро общественной безопасности токийской полиции, завершилось в начале марта. По его итогам всем пятерым предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и приличий.

Школьницы утверждают, что планировали выложить видео в интернет и заработать на рекламе. На это их вдохновила звезда японского YouTube Пепси Лу, снявшая аналогичное видео в ноябре. Она позволяла прохожим в Сибуе трогать себя под лозунгом «Грудь спасет мир» и сумела избежать внимания правоохранительных органов.

В 2016 году сообщалось, что швейцарскую художницу Мило Муаре арестовали на Трафальгарской площади в Лондоне за провокационный перформанс: она предлагала прохожим потрогать ее половые органы или грудь. Нарушительнице пришлось провести сутки в полиции.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!