Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц

Полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц слать ей интимные снимки. Таким образом она пыталась отомстить бывшему бойфренду, сообщает канал KTXS.

Девушка вела несколько поддельных аккаунтов в Snapchat и Instagram от имени бывшего парня — ее одноклассника. От его лица она просила девочек высылать откровенные снимки и отправляла фото обнаженных мужских гениталий им в ответ. Отмечается, что одноклассницы не хотели обмениваться снимками, однако были вынуждены делать это после угроз.

Школьницу поймали после того, как матери жертв обратились в полицию. Расследование началось в конце января и длилось несколько недель. Чтобы вычислить злоумышленницу, правоохранительные органы изъяли десятки мобильных устройств. Американка созналась, что таким образом хотела досадить бывшему парню за расставание.

Отмечается, что подросток будет отвечать по закону за производство, хранение и распространение порнографии.

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