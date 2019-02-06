Бывшие депутаты насиловали детей за деньги и снимали порно

В Астрахани начался суд по делу бывших депутатов областной думы от «Единой России» Виталия Курскова и Игоря Поплевко, обвиняемых в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей. Дело слушается в закрытом режиме, сообщают «Астраханские новости».

Как сообщает Kaspyinfo, в марте 2017 года 53-летний Курсков снял квартиру, куда начал водить туда детей от 8 до 17 лет, чтобы «совершать в отношении них развратные действия». После он дважды пригласил в съемное жилье своего знакомого — 55-летнего Поплевко, который также «совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения».

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10 марта 2018 года в полицию Астрахани обратилась соседка депутата, которая рассказала о том, что он водит к себе домой детей. Когда полицейские приехали по адресу, Курсков попытался сбежать, но его задержали. В квартире были найдены камеры и ноутбуки с 1400 изображениями и видеозаписями «порнографического характера», в том числе с участием детей.

Как установили следователи отдела по расследованию особо важных дел, за визиты Курсков платил детям деньги. Также у единоросса была 20-летняя соучастница, которая искала заказчику жертв и в том числе приводила родных племянников 8 и 12 лет. Ей было предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступлений по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, об изготовлении порнографии и статье 122 УК («заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»). 22 октября 2018 года суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

По информации Regnum, Курскова и Поплевко исключили из «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии».

Курсков и Поплевко были депутатами областной думы с 2001 по 2006 год. С 2005 по 2007 год Курсков работал министром по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области. Позднее оба занимались бизнесом.

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