Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем

В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17-ти годам колонии строгого режима за педофилию. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил портал SakhaDay.

Согласно материалам суда, Ткаченко был признан виновным в 46-и эпизодах сексуального насилия над детьми младше 14 лет. На этапе расследования ему вменялось 87 эпизодов насилия, однако половину из них доказать не удалось. Отца Мелетия обязали выплатить 400 тысяч рублей на возмещение морального вреда пострадавших, а также пройти лечение у психиатра. Слушания проходили в закрытом режиме из-за характера преступлений бывшего директора гимназии.

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Издание отмечает, что слухи о сексуальном насилии над несовершеннолетними появлялись в СМИ еще в 2011 году, однако эта информация тогда осталась без внимания. Ткаченко был задержан в июне 2017-го за два эпизода насилия над детьми. Спустя месяц после задержания пресс-служба Якутского Епархиального управления сообщила о запрете «иеромонаха Мелетия в священнослужении». После апелляции будет поднят вопрос о лишении его сана.

Ранее в ноябре сообщалось, что священника из Краснодарского края отстранили от службы и отправили отбывать наказание в монастырь из-за обвинений в домогательствах к 20-летнему алтарнику. Настоятель храма запретил ему быть священнослужителем и давать благословение ближайшие семь лет.

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