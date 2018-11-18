Российского священника сослали в монастырь на семь лет за домогательства

В Краснодарском крае священника отстранили от службы и отправили отбывать наказание в монастырь из-за обвинений в домогательствах. Соответствующее решение было принято на заседании совета Ейской епархии.

Настоятель храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской Краснодарского края, известный в миру как Юрий Пальчиков, не сможет быть священнослужителем и давать благословение ближайшие семь лет. На время наказания его отправят послушником в мужской монастырь. Священника подвергли такому взысканию «за поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих».

13 ноября православный видеоблогер иерей Георгий Максимов рассказал, что 20-летний алтарник этого храма Даниил Федотов получал от Пальчикова сообщения гомосексуального характера. Он опубликовал скриншоты переписки и аудиозапись их разговора. В ходе диалога настоятель предлагал алтарнику выключить свет и «посидеть с ним рядышком», спрашивал о приставаниях и предлагал «осуществить акт покупки». По словам блогера, Федотов — не единственный священнослужитель, подвергавшийся «такому вниманию» со стороны настоятеля, однако обнародовать доказательства и подать заявление в епархиальный суд решился только Федотов.

После публикации аудиозаписи Федотову угрожали прихожане храма и сам Пальчиков, который рассказывал о связях в ФСБ. Алтарнику пришлось уехать из Кущевки после того как его избил двоюродный брат настоятеля. Сам настоятель от комментариев отказался.

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