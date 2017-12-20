Умер покрывавший священников-педофилов кардинал

В Риме скончался кардинал Бернард Лоу, в начале 2000-х годов архиепископ Бостона и один из главных действующих лиц педофильского скандала. Об этом сообщает Euronews.

Священник был одним из самых влиятельных клириков Римско-католической церкви и приближенным Папы Римского Иоанна Павла II.

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В 2002-м году газета Boston Globe обвинила Лоу в замалчивании педофильских грехов своих подчиненных священников и в препятствовании правосудию в отношении них. После серии разоблачений, под давлением общественности и Ватикана архиепископ был вынужден признать позорные факты, выступив с публичным покаянием. Он также распорядился продать имущество епархии, чтобы расплатиться по искам на общую сумму почти в 100 миллионов долларов. Кардинал ушел в отставку с поста архиепископа Бостона и впоследствии занимал различные административные должности в римской курии.

В декабре 2002 года были опубликованы документы, в которых говорится о случаях сексуальных домогательств к детям и подросткам со стороны священников Бостонской епархии. Эти документы дополнили тысячи других материалов, в которых содержались доказательства того, что иерархи епархии, зная о случаях сексуальных домогательств, не принимали никаких мер по отношению к священникам-педофилам, а только переводили их из одного прихода в другой. В частности, из материалов следовало, что кардинал Бернард Лоу лично принимал решения не отлучать пасторов от проведения богослужений.

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