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Священник погасил ипотеку за счет пожилой прихожанки и исчез

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Ветеран труда из Челябинска Анна Шестакова отдала все свои сбережения священнику, думая, что дает ему в долг, но он воспринял это как пожертвование и потратил их на оплату своей ипотеки, пишет «74.ру».

Набожная 78-летняя женщина хотела завещать накопленные 600 тысяч рублей иерею Александру Грузлеву из Одигитриевского женского монастыря, куда она постоянно ходит. Она написала завещание, отдала ему документ, и вместе они сходили в банк завести счет на ее имя. Но уже на следующий же день она сняла с него все деньги по просьбе священнослужителя, которому внезапно понадобилось оплатить ипотеку.

«Батюшка подошел и говорил, что у него такое горе. Сказал, что хотят квартиру забрать, в суд его четвертый раз вызывают. Еще добавил, что он ее продаст и сразу мне деньги вернет. Спрашивала, а сколько надо, говорил — все», — рассказала Шестакова.

Грузлев погасил долги и через полгода продал жилье, но деньги не отдал. Пенсионерке не на что жить, она снимает комнату и иногда просит милостыню. Грузлев не отвечает на телефон и сменил место службы, а больная паркинсонизмом женщина еле ходит и не может туда доехать.

Шестакова обращалась в полицию, но дело возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления — пенсионерка все делала добровольно и расписок не брала. В Челябинской епархии изданию сообщили, что деньги были подарком, пожертвованием — так им изначально говорила пожилая прихожанка. Кроме того, священник просто не может самостоятельно вернуть всю сумму, потому что получает около 15 тысяч рублей в месяц.

«При разговоре со мной она не отрицала, что деньги именно подарила. А теперь вот хочет вернуть. А как их вернуть, если он уже потратил?», — отметил секретарь епархии протоиерей Игорь Шестаков. — Отец Александр просто не предполагал, что она может потребовать эти деньги назад, говорит, что она подарила их ему. Теперь получается, что ее претензии к нему голословны. Как и его ответы. Мы же тоже не знаем, какой разговор между ними состоялся на самом деле. Дело сложное».

Районная прокуратура встала на сторону ветерана, подготовлено обращение в суд о взыскании денежных средств в пользу пенсионерки. «Шестакова считает, что ее ввели в заблуждение. Она больна, мы в ее интересах обращаемся, меры будут приняты», — отметили заместитель прокурора Ленинского района Антон Краснопеев.

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