В России решили узаконить нарушение закона священниками

После ряда попыток трудовых инспекций штрафовать религиозные организации за уклонение от аттестации рабочих мест в Госдуму внесли законопроект, освобождающий служителей культов от такой обязанности. Об этом рассказала «Коммерсанту» руководитель юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега).

«Оценка условий служения клириков и религиозного персонала, то есть алтарников, певчих, пономарей, не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями», — отметила она.

Размер штрафа, по словам игуменьи, составляет 80 тысяч рублей. Ранее также по инициативе Русской православной церкви (РПЦ), Минтруд разослал письмо, в котором разрешил отложить срок проведения аттестации рабочих мест в религиозных организациях до конца 2018 года. Однако для трудовых инспекций и прокуратуры эта бумага не имеет юридической силы.

Законопроект, содержащий поправки к статье 3 закона «О специальной оценке условий труда», положения которой действуют с января 2014 года, внесен в нижнюю палату парламента депутатами Ярославом Ниловым и Ольгой Тимофеевой. «Работнику на производстве положено определенное количество квадратных метров, определенный уровень освещения, температура. А служители религиозных культов могут, например, служить только при свече», — пояснил свою позицию Нилов.

Инициативу РПЦ поддержали представители других конфессий. В частности, одобрительно о законе высказались первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов и раввин Зиновий Коган.

«Мы с пониманием относимся к определенным требованиям к человеку, работающему за станком, компьютером, за рулем автомобиля. Но когда государство пытается наложить требования на проповедующего с алтаря, это уже абсурд»,— пояснил изданию управляющий делами Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас.

В Минтруде уточнили, что к ним документ еще не поступал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!