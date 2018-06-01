РПЦ ополчилась на туалеты в храмах

В православных храмах нельзя строить туалеты. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин. По его словам, это противоречит религиозным нормам.

«Храм — это место молитвы, а не место отправления нужд», — сказал представитель РПЦ. Он напомнил, что традиционно уборные в храмах не размещали.

«Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму», — отметил Калинин.

По его словам, в туалетах в зданиях храма нет необходимости, поскольку, если речь идет о городских храмах, «там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты». По мнению члена совета, строить туалеты можно только на прихрамовой территории, в трапезных или воскресных школах.

Поводом для критики стали новые правила проектирования для православных храмов, разработанные по поручению Минстроя. Как сообщает информагентство «Религия», согласно документам, в притворе православного храма предлагается делать туалеты. Эта норма был прописана в предыдущем СанПиНе, но распространялась на новые сооружения. Теперь уборными предлагают оборудовать и памятники истории и культуры храмового назначения: там установка вентиляции практически невозможна без смены планировки.

Против этой инициативы также выступили НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». Участники организаций пришли к выводу, что «святость православных храмов не сочетается с понятием "туалет"».

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