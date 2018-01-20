В РПЦ рассказали о будущем онлайн-служб

Русская православная церковь приветствует создание религиозных интернет-сетей, но против подачи записок за здравие и упокой через всемирную сеть. Такое мнение в передаче «Церковь и мир» телеканала «Россия 24» высказал митрополит Волоколамский Иларион.

«Сейчас храмы есть повсюду: в городах, в деревнях, и невозможно вести религиозную жизнь на дистанции. Религиозная жизнь предполагает, что человек приходит в храм, что он является членом общины. Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим через Интернет, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм», — заявил он.

При этом митрополит заметил, что, слушая проповедников во всемирной сети, важно отличать действующих священнослужителей от самозванцев. «Смотришь на фотографию такого якобы архиерея и понимаешь, что это не архиерей, а какой-то проходимец, который выдает себя за архиерея и подписывается неким церковным титулом», — заметил Иларион.

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В ноябре 2017 года митрополит Иларион заявил, что компания Apple при разработке компьютеров использовала церковный опыт. В частности, в отличие от первых компьютеров машины от Apple стали использовать еще иконки — графические картинки, отображающие программы.

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