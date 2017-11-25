Священнослужитель заподозрил Apple в использовании церковного опыта

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в разработке продукции Apple использовался опыт, практикующийся в церкви. О связи между гаджетами и религией священнослужитель рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам митрополита, первые ЭВМ оперировали с текстом, и только в компьютерах фирмы Apple вместо текстов стали использоваться иконки — картинки, обозначающие ту или иную программу.

«Я думаю, что не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков. Верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир», — сказал священнослужитель.

Иларион считает, что именно с наличием иконок связана популярность гаджетов. Также митрополит не видит разницы, с какого носителя верующий будет читать молитвы, однако он против использования смартфонов в литургическом обиходе.



