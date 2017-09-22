Планету Солнечной системы назвали в честь православного попа

Малая планета № 24604 (1973 SP4) из пояса астероидов между Юпитером и Марсом получила название Vasilermakov в честь православного священника из Орловской области протоиерея Василия Ермакова. Об этом сообщается на сайте Орловской митрополии.

Астероид был открыт 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории астрономом Людмилой Черных, известной открытием 268 малых планет.

«Тамара Николаева, духовное чадо протоиерея Василия Ермакова, взяла на себя работу по увековечиванию его имени в названии небесного тела, на что потребовалось 16 лет», — говорится в сообщении. Название астероида занесено в международное научное издание «Эфемериды малых планет», выпускаемое Институтом прикладной астрономии РАН.

Протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) — уроженец города Болхова. С 1981 года был настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.