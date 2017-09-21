В космосе нашли аномальный объект

Астрономы Института Макса Планка в Германии обнаружили аномальный космический объект 288P, который сочетает в себе признаки кометы и астероида. Он находится в поясе астероидов, располагающемся между орбитами Марса и Юпитера. 288P состоит из двух тел, вращающихся вокруг друг друга и окруженных облаком из пыли и газа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Необычные свойства объекта были раскрыты с помощью космического телескопа Hubble. Результаты наблюдений показали, что на двух астероидах, связанных гравитацией и удаленных друг от друга примерно на 100 километров, происходит сублимация водяного льда. В результате образуется кома, а также длинный хвост из газа. Кроме того, 288P движется по сильно вытянутой орбите, что также характерно для комет.

По словам астрономов, это первый обнаруженный парный астероид, который проявляет подобные свойства. Кометы, находящиеся настолько близко к Солнцу, не могут существовать в течение продолжительного времени из-за таяния и постепенного разрушения. Однако в случае астероидов их лед надежно защищен слоем пыли толщиной в несколько метров.