Найдена причина гладкости крупнейшего астероида

Американские и французские ученые показали, что значительная часть поверхности Весты, крупнейшего по размерам и массе астероида, покрыта тонким слоем водяного льда. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Расположение гладких участков на поверхности Весты коррелирует с повышенными концентрациями водорода в этих зонах. Данное обстоятельство, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что значительная внешняя часть небесного тела покрыта водяным льдом.

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К данным выводам специалисты пришли, анализируя информацию, полученную в 2011-2012 годах космической станцией Dawn (радиолокатором и нейтронным детектором).

Dawn стала первой станцией, которая вышла на орбиту двух небесных тел (астероида Веста и карликовой планеты Церера) и первым аппаратом, исследовавшим объекты в поясе астероидов. Веста представляет собой один из крупнейших астероидов в поясе между орбитами Марса и Юпитера. Миссия Dawn показала, что на астероиде мало воды, и обнаружила на нем гору вдвое выше Эвереста.