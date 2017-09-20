Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра

Астрономы из Рочестерского технологического института обнаружили самую близкую к Земле двойную черную дыру. Система, состоящая из двух сверхкомпактных объектов, находится в галактике NGC 7674, которая удалена от Млечного Пути на 400 миллионов световых лет. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Двойная черная дыра была обнаружена с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. При данном методе используются несколько телескопов, расположенных в разных точках земного шара. Эта глобальная система наземных астрономических инструментов действует как один большой телескоп со сверхвысоким разрешением (до тысячных долей угловой секунды), который в 10 миллионов раз превышает возможности человеческого глаза.

Найденные объекты, расположенные в центре спиральной галактики, выглядели как два компактных источника радиоволн, разделенных одним световым годом. По своим характеристикам они соответствовали крупным черным дырам, вокруг которых имеются аккреционные диски из поглощаемого газа. Общая масса системы превышает массу Солнца в 40 миллионов раз. Орбитальный период радиоисточников составляет примерно 100 тысяч лет.

В настоящее время астрономам известно всего несколько объектов, которые могут быть двумя вращающимися вокруг общего центра масс черными дырами. Все они находятся в галактиках, удаленных от Земли примерно на миллиард или более световых лет.