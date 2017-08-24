Наука и техника
 

Обнаружены гигантские объекты из темного вещества

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Международная группа астрономов обнаружила нетипичные колебания электромагнитного излучения от далеких галактик, которые являются источниками радиоволн. Специалисты считают, что причиной является прохождение перед ними неизвестных сверхмассивных объектов из темной материи, предположительно, черных дыр. Статья ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal, кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo.

В 2009 году исследователи проводили наблюдения за галактикой J1415+1320 с активным ядром, которая удалена от Земли на расстояние 3,7 миллиарда световых лет. Ученые заметили кратковременное увеличение яркости радиоисточника, которое затем сопровождалось относительно длительным падением светимости. Эти «провалы», длившиеся 200-500 дней, заканчивались повторным увеличением яркости. На графике такие колебания выглядели как «кратеры».

Похожие колебания света были отмечены у семи других радиоисточников. Поскольку исследователям пришлось проанализировать радиоволны от тысячи объектов, подобных J1415+1320, это делает наблюдаемое явление редким.

Такое затемнение может возникать при прохождении перед радиоисточником гравитационной линзы. Так называется любой крупный объект, который своим гравитационным полем искривляет распространение электромагнитного излучения. Поскольку снижение яркости не зависело от длины волны, таким объектом не могут быть облака газа, поглощающие лучи определенного «цвета».

По мнению исследователей, затемнение могут происходить из-за гигантских черных дыр, масса которых в тысячу-миллионы раз больше массы Солнца. Эти объекты могли остаться со времен Большого взрыва и представлять собой темную материю.

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