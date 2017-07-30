Наука и техника
 

Ученые подали апелляцию на присуждение первой в России степени по теологии

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Павел Хондзинский
Павел Хондзинский

Ученые подали коллективную апелляцию на первое в России присуждение ученой степени по теологии. Инициаторы обжалования увидели в процессе представления к защите и защите диссертации ряд нарушений.

В частности, они указывают на то, что ученая степень «кандидат теологии» появилась 25 июня, тогда как защита диссертации протоиереем Павлом Хондзинским состоялась 1 июня. Таким образом, по утверждению ученых, диссертационный совет не мог присвоить соискателю данную степень.

Также в апелляционных материалах указано, что в ходе работы диссертационного совета был нарушен принцип публичности. Утверждается, что на заседание совета не были допущены журналисты и желавшие принять участие в обсуждении лица. Ранее сообщалось, что на защите присутствовало около 70 человек — священники, ученые и журналисты.

Кроме того, ученые отметили отсутствие публикации в интернете в течение 10 дней сведений о результатах публичной защиты.

Протоиерей Павел Хондзинский из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета первым в истории современной России защитил диссертацию по теологии, которая с недавних пор включена в список научных дисциплин наряду с биологией, химией и физикой. Темой его работы стало «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

За присуждение ученой степени протоиерею проголосовали 21 из 22 членов Объединенного диссертационного совета по теологии, возглавляемого председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).

Теологию признали научной специальностью в России в 2015 году по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Это произошло после выступления патриарха Кирилла перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Научное сообщество восприняло эту инициативу с недовольством.

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