В России появился первый кандидат теологических наук

В России появился первый кандидат теологии: протоиерей Павел Хондзинский защитил диссертацию по теме «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Об этом сообщает РИА Новости.

Хондзинский планировал стать кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии, но теология была признана научной дисциплиной в 2015 году, и он решил защищаться по ней.

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За присуждение ученой степени протиерею проголосовали 21 из 22 присутствующих членов Объединенного диссертационного совета по теологии, возглавляемого председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).

Критики диссертации отметили, что метод автора основан на его личных переживаниях веры и опыте жизни теолога. На защите присутствовало около 70 человек — священники, ученые и журналисты.

Теологию признали научной специальностью в России в 2015 году по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Это произошло после выступления патриарха Кирилла перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Научное сообщество восприняло эту инициативу с недовольством.