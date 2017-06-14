Васильева пообещала увеличить число бюджетных мест в вузах для теологов

Министр образования и науки Ольга Васильева пообещала, что в российских вуза увеличат число бюджетных мест по направлению «Теология», сообщает ТАСС.

«За последние два года увеличились контрольные цифры приема [по направлению «Теология»]. В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру — 180, еще 16 — на аспирантуру. В 2018-2019 годах будет уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше», — заявила Васильева.

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В июне в России появился первый кандидат теологии: протоиерей Павел Хондзинский защитил диссертацию по теме «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

В январе 2015 года решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) теологию признали научной дисциплиной. Патриарх Кирилл назвал данное решение «прогрессом в российском образовании».