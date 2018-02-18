В РПЦ рассказали об опыте исправления геев

Воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА Новости.

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит Иларион.

Он рассказал об исследованиях ученых, которые показывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов. В связи с этим он пояснил, что не считает позицию церкви по этому вопросу антинаучной.

1 декабря 2017 года настоятель Собора Святой Марии в Глазго и ЛГБТ-активист Кельвин Холдсворс призвал молиться о том, чтобы четырехлетний принц Джордж, наследник британской короны, оказался геем. По мнению священнослужителя, только это обстоятельство заставит Англиканскую церковь признать однополые браки.

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