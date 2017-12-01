Шотландский епископ призвал молиться о гомосексуализме принца Джорджа

Христиане должны молиться о том, чтобы четырехлетний принц Джордж, наследник британской короны, оказался геем. С таким призывом выступил настоятель Собора Святой Марии в Глазго и ЛГБТ-активист Кельвин Холдсворс, сообщает The Guardian.

По мнению священнослужителя, только это обстоятельство заставит Англиканскую церковь признать однополые браки. «[Нужно] молиться, чтобы принц Джордж однажды был благословлен любовью к красивому молодому человеку», — написал активист на своей странице в одной из соцсетей.

Бывший Почетный капеллан королевы, преподобный Гевин Эшенден, в свою очередь, назвал этот призыв «нехристианским». «Это богословский эквивалент проклятия злой феи в одной из сказок», — пояснил он.

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9 июня сообщалось, что Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам венчаться в храмах: синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому правилу, по которому брак определялся как союз мужчины и женщины.

17 июля 2013 года на территории Англии и Уэльса принят закон, легализующий однополые браки. В 2014 году аналогичный документ принят парламентом Шотландии. Единственная часть Соединенного Королевства, которая пока воздерживается от узаконивания таких союзов, — Северная Ирландия.

Принц Джордж Кембриджский — член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Родился 22 июля 2013 года. На момент рождения занимал третье место в линии наследования британского престола.