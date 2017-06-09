Шотландская епископальная церковь разрешила однополые браки

Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам венчаться в храмах. Как сообщает BBC, синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому правилу, по которому брак определялся как союз мужчины и женщины.

За поправку выступили шесть из семи епархий. Синод также разрешил священнослужителям отказаться от проведения этого таинства, если они считают, что венчание гомосексуальных пар противоречит их убеждениям.

Материалы по теме Самая гонимая религия Христиане ежедневно гибнут за свои убеждения

Отныне гей-христиане из любой англиканской церкви теперь могут совершить обряд венчания в шотландской епископальной церкви.

Гомосексуализм на территории Англии и Уэльса был декриминализован в 1967 году с принятием «Акта о половых преступлениях», который разрешил гомосексуальные контакты между мужчинами старше 21 года в условиях «частной жизни». В 1994 году возраст согласия для гомосексуальных контактов был снижен до 18 лет.

17 июля 2013 года на территории Англии и Уэльса принят закон, легализующий однополые браки. В 2014 году аналогичный документ принят парламентом Шотландии. Единственная часть Соединенного Королевства, которая пока воздерживается от легализации таких союзов, — Северная Ирландия.

В апреле 2015 года на ежегодной конференции Национального союза учителей Великобритании было принято решение рассказывать об однополых браках «с позитивной стороны». По словам педагогов, это необходимо для того, чтобы школьники в XXI веке с пониманием относились к сексуальности и половым различиям людей.