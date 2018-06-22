Россиян заставили жертвовать на храм из собственной зарплаты

Сотрудников пензенской межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) «Волга» заставили перечислить дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора — для этого ввели дополнительный рабочий день, сообщает «Пенза Взгляд». Соответствующий документ оказался в распоряжении издания.

Как рассказал порталу работник предприятия, отчисления затронут не только сотрудников компании, но и всех жителей области: фонд оплаты труда организации «напрямую входит в состав затрат на передачу электроэнергии».

«Для тех, кто не понял: эти траты будут заложены в тариф на электроэнергию для населения и предприятий области», — пояснил он.

По данным издания, мэр Пензы Иван Белозерцев ранее упоминал о перечислении на «строительство святыни» дневного заработка работников городской администрации «исключительно в добровольном порядке». Сотрудники могли написать заявление в бухгалтерии и перечислить средства по собственному желанию.

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