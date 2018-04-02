Жители Заполярья собрали 100 тысяч рублей на лечение девочки

Жители Салехарда собрали более 100 тысяч рублей на лечение несовершеннолетней землячки с диагнозом ДЦП, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Сбор денег прошел в рамках традиционной благотворительной акции «Светлый Ангел» в воскресенье, 1 апреля, на территории храма святых Петра и Павла. Педагоги и воспитанники Салехардской воскресной школы представили на ярмарке сделанные своими руками сувениры и поделки: украшенные ветки вербы, цыплята, красочные пасхальные яйца. Средства, которые были выручены от их продажи, перечислили в фонд «Ямине» на лечение или реабилитацию детей.

По данным местной епархии Русской православной церкви, подобные мероприятия проходят дважды в год.

В начале июня в Москве прошел благотворительный автопробег Rodery Super Сup, организованный при поддержке ювелирного дома Rodery. Маршрут завершился торжественной церемоний награждения победителей, благотворительным ужином и концертом, средства от которого отправили на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих и неблагополучных семей, а также сиротам и страдающим ДЦП, в Фонд «Звезды Детям».

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