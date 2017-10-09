Болельщик с ДЦП получил работу в РФС

Болельщик казанского «Рубина» Дмитрий Корчагин, страдающий детским церебральным параличом (ДЦП), получил работу в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Он будет готовить материалы для сайта организации. Соответствующее предложение 20-летний болельщик получил на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Ирана.

«Прекрасная новость. Буду писать об игре, о футболе. Завтра буду работать на игре сборных России и Ирана. В сборной России мне очень нравится игра братьев Миранчуков. Они очень креативные ребята, через них строится игра, они настоящие конструкторы», — сказал Корчагин.

Матч сборных России и Ирана в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 пройдет 10 октября на «Казань Арене». 7 октября подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Южной Кореи со счетом 4:2.