Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров забил мяч в ворота звезд сборной Италии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава республики отличился во втором тайме встречи. Игра сборных звезд России («Лидер65») и Италии прошла в субботу, 7 октября, в Грозном, и завершилась со счетом 6:3 в пользу команды «Лидер65». Кадыров забил четвертый мяч, а затем сделал голевую передачу. Один из мячей забил председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Матч был приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина.

В составе команды ветеранов итальянского футбола сыграют Сальваторе Скилаччи, Марко Каспии, Фабрицио Раванелли, Марко Кассетти и Марко Дельвеккио.

В команду «Лидер65» вошли бывшие игроки сборной России Александр Филимонов, Виктор Онопко, Валерий Карпин и Андрей Канчельскис.