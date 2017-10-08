Работу объявленного позором российского футбола арбитра проверят

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) попросит департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) рассмотреть работу арбитра Петра Мирошниченко на матче между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком». Об этом сообщил президент лиги Андрей Соколов. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться», — сказал Соколов.

Встреча зоны «Запад» первенства ПФЛ (третьего по статусу дивизиона чемпионата России) между «Торпедо» и «Текстильщиком» состоялась в пятницу и завершилась вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика» за фол голкипера в штрафной площади, дав вместо этого штрафной удар. Спустя несколько секунд мяч попал в выставленную вперед руку защитника, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку.

Комментировавший матч Владимир Никольский эмоционально отреагировал на решения судьи, назвал их позором российского футбола и отказался продолжать репортаж.