Из московского «Торпедо» уйдет ненавистный президент

Новым собственником московского «Торпедо» стал бизнесмен Роман Авдеев, выкупивший клуб у ЗИЛа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, приобрел и стадион имени Эдуарда Стрельцова — бывшую домашнюю арену «Торпедо» (сейчас домашним для черно-белых является стадион имени Федора Черенкова). Стадион будет реконструирован. Вместимость будет увеличена с 13 до 15 тысяч зрителей, а трибуны будут накрыты козырьком. Реконструкция арены и обустройство прилегающей территории, на которой планируется возвести жилье, обойдутся в 54 миллиарда рублей.

Также сообщается, что в «Торпедо» сменится президент — руководивший клубом с 2007 года Александр Тукманов в ближайшее время покинет свой пост. Кто его заменит, пока неизвестно.

У Тукманова были сложные отношения с болельщиками. Фанаты неоднократно срывали матчи «Торпедо» в знак протеста против руководства и требовали его отставки. Новость об уходе функционера поклонники команды восприняли с воодушевлением.

«Торпедо» — трехкратный чемпион СССР (1960, 1965, 1976). В 2006-м команда впервые покинула элитный дивизион чемпионата России, в сезоне-2014/15 черно-белые вернулись в премьер-лигу, но спустя год снова ее покинули. В текущем сезоне команда выступает в первенстве ПФЛ — третьем по статусу дивизионе профессионального российского футбола.