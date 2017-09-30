«Спартак» обыграл «Урал» в РФПЛ

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 30 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый мяч на 36-й минуте матча забил Александр Самедов, на 51-й минуте отличился новичок красно-белых Педро Роша. На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник уральцев Грегор Балажиц.

Спартаковцы сумели выиграть после двух ничьих в РФПЛ кряду. В двух предыдущих турах москвичи упускали победы над «Тосно» и «Анжи». Обе встречи завершились вничью 2:2. В этот период сообщалось о конфликте между главным тренером Массимо Каррерой и рядом игроков красно-белых. В клубе слухи опровергали.

«Спартак» набрал 17 очков в 12 турах РФПЛ и поднялся на пятое место в таблице РФПЛ. «Урал» с 16 очками занимает восьмую строчку.